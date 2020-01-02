شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة طلاء العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بشجرة السيدة مريم العذراء ومحكي البئر بمنطقة المطرية بالقاهرة، التى تعد أحد نقاط مسار العائلة المقدسة بمصر بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أن اللواء شعراوى، والدكتور العنانى استمعا إلى شرح من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة حول أعمال الصرف الصحى بالمنطقة ونقل المرافق التى تتم حالياً، حيث أكد نائب المحافظ أن الشركة المنفذة لتلك الأعمال سوف تنتهي منها خلال شهر فبراير القادم ، ووجه شعراوى بضرورة المتابعة المستمرة مع الشركة لسرعة تنفيذ أعمال الصرف الصحى وعدم حدوث أى تأخير نظراً لأهمية هذا المشروع القومى المهم لمصر.

وزار الوزيران شجرة مريم، واستمعا إلى شرح مفصل من الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية عن مراحل أعمال مشروع تطوير منطقة شجرة مريم والتى بدأتها وزارة السياحة والآثار، حيث أكد أن المشروع يتضمن ترميم الشجرة وعمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة، وأعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، و تجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة فى مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.

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وطالب وزير التنمية المحلية مسئولي المحافظة بسرعة الانتهاء من طلاء وتجميل العقارات المجاورة لمنطقة شجرة مريم، لتليق بصورة مصر خاصة حيث أن هذه النقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة المهمة بالقاهرة والتى ستشهد إقبال عدد كبير من السياح والزائرين لها، مشددا على أهمية إزالة أى إشغالات أو مخالفات فى المنطقة.

كما أكد اللواء شعراوى والدكتور خالد العنانى على أهمية عنصر الوقت فى الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالشجرة عقب انتهاء الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحى.

كما أشار الوزير محمود شعراوى والدكتور العنانى، إلى أهمية المشاركة المجتمعية وتعاون أعضاء مجلس النواب للمساعدة فى أعمال التطوير الجارية خاصة طلاء العقارات المجاورة لشجرة مريم وزراعة بعض الأشجار بالمنطقة المحيطة.

واتفق الوزيران على القيام بجولات تفقدية لبعض نقاط المسار فى المحافظات الثمانية التي يتضمنها خط سير العائلة المقدسة فى مصر،وعقد اجتماع خلال الشهر الجاري بحضور كافة الجهات المعنية لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بهذا المشروع الهام والذى يتابعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء باهتمام كبير.