شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غير مستقر.. اعرف توقعات حالة الجو غدا فى عطلة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من حالات عدم الاستقرار متوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة تزامنا مع نهاية الأسبوع وأول أيام العام الجديد، وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة ورعدية تمتد خفيفة على القاهرة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة عطلة نهاية الأسبوع واستمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ، كما يلى :

- تتكاثر اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد

- ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي

- الأمطار ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ومناطق من شمال الصعيد

- ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح على أغلب الأنحاء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ

- ﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على البحرين الأحمر والمتوسط

- الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد

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- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية، العظمى 14 درجة والصغرى 10 درجات

- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 14 درجة والصغرى 9 درجات

- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 14 درجة والصغرى 8 درجات

- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات