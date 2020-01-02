شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يلتقي وفد الكنيسة لبحث إدراج «بورسعيد» ضمن خط سير العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، بمسؤلى ملف خط سير العائلة المقدسة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وممثلى الكنيسة وإدارة السياحة والآثار بمحافظة بورسعيد لبحث إمكانية إدراج محافظة بورسعيد ضمن خط سير «العائلة المقدسة».

واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلى عن مقومات بورسعيد التي تؤهلها لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة من أحد المختصين في هذا المجال والمرور بالفرما آنذاك والآثار التاريخية التي شهدتها هذا الفترة، وتم استعراض معطيات إدراج خط سير العائلة المقدسة بمحافظة بورسعيد، والتى تساهم في ان تكون مزارًا سياحيًا وتاريخياً.

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كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الأهمية الجغرافية لبورسعيد ( الفرما قديما ) ومعالمها في العصور الفرعونية واليونانية والرومانية وما تحتويه من آثار خاصة بالدين المسيحى وسير العائلة المقدسة.

ووجه «الغضبان» بالاهتمام بهذا الملف والتنسيق مع كافة الجهات المختصة من أجل إدراج بورسعيد ضمن خط سير العائلة المقدسة باعتبار أن مدينة الفرما إحدى الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة.

وأكد المحافظ أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التي يجب أن تعد جيدًا لما يعود على محافظة بورسعيد من فائدة ترويجية وتنشيط للسياحة، كما وجه بالإعداد الجيد لهذا الملف من خلال عمل أفلام تسجيلية وتوثيق كل المعلومات من خلال تلك الأفلام وطباعة كتب تضم تاريخ مدينة الفرما، على أن يتم التجهيز لاجتماع آخر بعد عشرة أيام لعرض ما تم في هذا الملف، وتقديم تلك الوثائق للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار.