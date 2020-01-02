شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و وكالة الفضاء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد العراقى نائب الرئيس التنفيذى للوكالة، سامية عبدالحميد امين عام الجامعة، الدكتور ناصر الجيزاوى المشرف على العلاقات العلمية والثقافية، وعمداء كليات الهندسة ببنها وشبرا والحاسبات والذكاء الاصطناعى ووفد وكالة الفضاء المصرية.

وقال رئيس جامعة بنها ان بروتوكول التعاون يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلي للامكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل اثراء العلمية التعليمية والبحثية لدي الطرفين.

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واضاف السعيد ان البروتوكول يهدف ايضا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء وتدريب الطلاب بكليات الهندسة بالمعامل المتخصصة الموجودة لدي وكالة الفضاء المصرية وتبادل الاستعانه بالكوادر العلمية المتخصصة من الجانبين .

من جانبه قال الدكتور محمد القوصى ان بروتوكول التعاون مع جامعة بنها يعد الثانى على مستوى الجامعات الحكومية والرابع على مستوى الجامعات المصرية .

واشار القوصى إلى ان البروتوكول يتضمن المشاركة في المشاريع والبحوث والمؤتمرات العلمية وورش العمل، والتنسيق في جميع المراحل البحثية من وضع الفكرة والتنفيذ والتطبيق العملي، وإقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء هذا وسوف يتولى منسق من كلا الجانبين متابعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون بين الجامعة والوكالة.

فيما اعرب اللواء عبدالحميد الهجان عن فخره واعتزازه بتواجده بين كوكبة من علماء جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، واشار الهجان إلى ان بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعد اضافة علمية كبيرة لجامعة بنها والتى تعد القلعة العلمية في محافظة القليوبية.

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدروع احتفالا بتوقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين