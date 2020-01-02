محافظ الشرقية: الانتهاء من مشروعي رصف ورفع كفاءة طرق بـ117 مليون جنيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من تنفيذ مشروعين رصف ورفع كفاءة لطرق بالمحافظة بتكلفة 117 مليون جنية خلال عام 2019، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات أخرى بتكلفة مليار و320 مليون جنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كوبري شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق ونفق آخر بمدينة ههيا، لتقليل حدة ازدحام السيارات وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك تنفيذاً لبرنامج المحافظة للوصول لبنية تحتية سليمة، تساهم في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن من مستوي الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة.
وأضاف محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الخميس، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق بتكلفة 313 مليون جنيه، ونفق عرابي بمحطة سكه حديد الزقازيق بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى نفق أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف حدة زحام السيارات وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والوصول لبنية تحتية سليمة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواصفات المحددة ببنود التعاقد.
ومن جانبها، قالت المهندسة سلوى سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية إنه خلال عام 2019 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق بنها الزقازيق، في المسافة بين كوم حلين حتي الجُديدة بطول 12 كيلو متر بتكلفة 88 مليون جنية، ورصف ورفع كفاءة طريق كوبري الملح قري الخريجين ترعة السلام، بطول 7 كيلو متر بتكلفة 28 مليون جنيه، وأنه جاري الانتهاء من ازدواج طريق فاقوس الحسينية مرحلة أولي وثانية بطول 25.5 كيلو متر، بتكلفة 147مليون و300 ألف جنيه، وازدواج طريق القصاصين الصالحية بطول 25 كيلو متر بتكلفة 80 مليون جنيه، وازدواج طريق فاقوس أبوكبير بطول 8.6 كيلو متر بتكلفة 69.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة رصف طريق العباسة أبوحماد أبوالأخضر بطول 24 كيلو متر بتكلفة 88.5 مليون جنيه، وازدواج طريق الزقازيق السنبلاوين بطول 37.5 كيلو متر بتكلفة 812 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتطوير طريق البيروم النوافعة بطول 16 كيلو متر بتكلفة 116 مليون جنيه .
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