شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: الانتهاء من مشروعي رصف ورفع كفاءة طرق بـ117 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من ‏‏تنفيذ مشروعين رصف ورفع كفاءة لطرق بالمحافظة بتكلفة 117 مليون جنية خلال عام 2019‏‏، لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات أخرى بتكلفة مليار و320 مليون جنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال ‏كوبري ‏شرويدة ونفق عرابي بمدينة الزقازيق ونفق آخر بمدينة ههيا، لتقليل حدة ازدحام السيارات ‏وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك تنفيذاً لبرنامج المحافظة ‎للوصول لبنية تحتية ‏سليمة، تساهم في زيادة ‏حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسن من مستوي الاقتصاد ورفع ‏مستوى المعيشة.

وأضاف محافظ الشرقية في تصريحات صحفية، الخميس، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق ‏بتكلفة 313 مليون جنيه، ونفق عرابي بمحطة سكه حديد الزقازيق بتكلفة 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى نفق ‏أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا بتكلفة 9.5 مليون جنيه، وذلك بهدف تخفيف حدة زحام السيارات وتحقيق ‏السيولة المرورية المطلوبة، والوصول لبنية تحتية سليمة، مع إلزام الشركات ‏المنفذة بالجدول ‏الزمني المحدد للانتهاء من جميع الأعمال طبقا للمواصفات المحددة ببنود التعاقد‏.‏

ومن جانبها، قالت المهندسة سلوى سامي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية إنه خلال ‏عام 2019 تم الانتهاء من تنفيذ مشروع رصف ورفع كفاءة طريق بنها الزقازيق، في المسافة ‏بين كوم حلين حتي الجُديدة بطول 12 كيلو متر بتكلفة 88 مليون جنية، ورصف ورفع كفاءة طريق ‏كوبري الملح قري الخريجين ترعة السلام، بطول 7 كيلو متر بتكلفة 28 مليون جنيه، وأنه جاري الانتهاء ‏من ازدواج طريق فاقوس الحسينية مرحلة أولي وثانية بطول 25.5 كيلو متر، بتكلفة 147مليون و‏‏300 ألف جنيه، وازدواج طريق القصاصين الصالحية بطول 25 كيلو متر بتكلفة 80 مليون جنيه، ‏وازدواج طريق فاقوس أبوكبير بطول 8.6 كيلو متر بتكلفة 69.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة رصف طريق ‏العباسة أبوحماد أبوالأخضر بطول 24 كيلو متر بتكلفة 88.5 مليون جنيه، وازدواج طريق الزقازيق ‏السنبلاوين بطول 37.5 كيلو متر بتكلفة 812 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتطوير طريق البيروم ‏النوافعة بطول 16 كيلو متر بتكلفة 116 مليون جنيه .‏