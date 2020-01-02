شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يوافق على تنفيذ 4 مشروعات جديدة بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إقامة وتنفيذ 4 مشروعات جديدة في قطاعى الاتصالات والبريد بجامعة سوهاج الجديدة، موجها بسرعة البدء في تنفيذ هذه المشروعات خلال الربع الأول من العام الجاري.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الجديدة بالمحافظة، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيام بجولة تفقدية بمقر جامعة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل في غرب مدينة سوهاج، يرافقه المحافظ اللواء طارق الفقى، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وقيادات الشركة المصرية للاتصالات.

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وأعلن «طلعت»، خلال زيارته لجامعة سوهاج، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، عن موافقته على مطالب الجامعة بتطوير شبكة الإنترنت بها، بإضافة خط فايبر جديد يتحمل السرعات المتوقع زيادتها في ظل تطوير الإنترنت بالجامعات المصرية، حيث وجه الشركة المصرية للاتصالات بمد كابلات الألياف الضوئية، والتى تعطى سرعات أفضل في نقل البيانات إلى الجامعة، وكذلك الموافقة على إنشاء برج لتقوية شبكة الاتصالات داخل الحرم الجامعى لخدمة الطلاب البالغ عددهم أكثر من 55 ألف طالبا وطالبة، فضلا عن إنشاء معمل خاص بالشبكات بكلية الحاسبات والمعلومات، وإنشاء مركز للبريد داخل الجامعة.

ووجه وزير الاتصالات، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، المهندس عادل حامد، وعصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد بسرعة البدء في تنفيذ هذه المشروعات خلال الربع الأول من العام الجارى، منوها إلى أن خط الفايبر لتقوية سرعة الإنترنت بالجامعة سيتم تركيبه خلال 10 أيام.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة الجديدة بالكوامل تبلغ مساحتها 720 فدان، وبها 16 كلية، ومن المتوقع أن تصل في العام القادم إلى 18 كلية، وفى انتظار تشغيل 5 كليات أخرى، لافتا إلى أن الجامعة في مراحل التأسيس للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لكى تواكب التحول الرقمى الذي أصبح ضرورة أساسية.