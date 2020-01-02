شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء في 7 مناطق بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق حى شمال الجيزة، وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لـ7 مناطق بنطاق الحى، شملت المنطقة الأولى كورنيش النيل، بداية من التقائه مع شارع عبدالحميد شندى، وشارع وزارة الرى، وطريق النصر، وشارع الجيش، وترعة السواحل، وشارع البوهى، وممدوح سالم، ونادى إمبابة الرياضى، ومحمد نجيب ( ش ترعة السواحل سابقاً)، وشارع الجسرين، وشارع الحرية، وشارع تاج الدول، وشارع على جمال (المدارس)، ومجاهد ندا، والمحطة، وعبدالحميد شندى حتى التقائه بشارع كورنيش النيل، بينما المنطقة الثانية تشمل شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار، وشارع أحمد عرابى، وترعة بشتيل، وإمتداد الكيلانى، وشارع مسجد التوبة، وشارع المطار، وامتداد أرض اللواء، وحارة أبو العلا النجار، وسور السكة الحديد، ومطلع الطريق الدائرى، وشارع المطار، حتى التقائه بشارع سور المطار.

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وتشمل المنطقة الثالثة شارع مراد بداية من التقائه مع شارع السودان، وشارع عسران، وشارع فضل الله عثمان، وشارع الجسرين، وشارع محمد نجيب (ترعة السواحل سابقا)، وسور السكة الحديد، وشارع السودان حتى التقائه مع شارع مراد، المنطقة الرابعة: شارع نادى إمبابة الرياضى بداية من التقائه مع شارع المطار، وشارع ممدوح سالم، وشارع البوهى وشارع القومية العربية، والعروبة، وشارع الرحمة (بنى محمد سابقاً)، وترعة بشتيل، وأحمد عرابى، وسور المطار، وشارع المطار حتى التقائه مع شارع نادى إمبابة الرياضى.

وتضم المنطقة الخامسة: سور السكة الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابى، حتى امتداد شارع محمد نجيب( ترعة السواحل سابقاً)، وشارع المطار، ومطلع كوبرى احمد عرابى، حتى التقائه مع سور السكه الحديد، والمنطقة السادسة: حارة أبوالعلا النجار، بداية من سور أرض السكة الحديد، وامتداد أرض اللواء، وشارع المطار، ومسجد التوبة، وشارع امتداد الكيلانى، وإمتداد ترعة بشتيل، والطريق الدائرى وشارع ترعة الصفطاوى، وسور السكة الحديد، مروراً بترعة الزمر، حتى إلتقائة مع حارة ابو العلا النجار، والمنطقة السابعة: كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات، وشارع عبدالحميد شندى، وشارع تاج الدول، وشارع المحطة وشارع مجاهد ندا، وعلى جمال(المدارس)، وشوارع تاج الدول، والحرية، وفضل الله عثمان، وعسران، وشارع مراد، حتى إلتقائة مع ميدان الكيت كات.

وتراوحت قيمه التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى، و200 جنيه كحد أقصى، و80 جنيها للاغراض الإدارية كحد أدنى، و240 جنيها كحد أقصى، و130 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى، و400 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر، والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م، والشوارع الأقل من 16 م.

كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل، وتحدد 600 جنيه للتجارى، و320 جنيها للإدارى، والسكنى 280 جنيها، وشارع السودان التجارى 1600 جنيه، والإدارى 320 جنيها، والسكنى 280 جنيها، وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه، والإدارى 240 جنيها، والسكنى 200 جنيه، وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجارى 800 جنيه، والادارى 240 جنيه والسكنى 200 جنيه.

محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى 7 مناطق

محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى 7 مناطق

محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى 7 مناطق