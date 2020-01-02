شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار» يتخذ 3 قرارات لتشجيع السياحة الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأولى بعد دمج الوزارتين، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، وفي إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية، تم اتخاذ 3 قرارات لتشجيع برامج السياحة الثقافية وزيادة أعداد الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف.

Advertisements

فلدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، قرارًا بتخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة وذلك بالمناطق والمتاحف الاثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والأقصر وأسوان، حيث سيدفع جميع السائحين الأجانب سعر موحد وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب والذي يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة.

وقرر مجلس الإدارة أيضًا في جلسته مساء امس فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع والمتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، مما سيعمل على تيسير عملية شراء التذاكر على الشركات السياحة.

وتم اتخاذ قرارًا بالبدء في عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والاثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضًا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وجاء هذا القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.