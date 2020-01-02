شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى إسنا وتشيد بالخدمة الطبية المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفى إسنا، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضى، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضى، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

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وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان، راجعت مخزون الأدوية بالمستشفى للاطمئنان على توافر كافة الأصناف الدوائية للمرضى، مشددة على ضرورة تطبيق الصيدلة الإكلينيكية.

وقال مجاهد إن المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 155 سرير إقامة، ويحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى يشمل كافة التخصصات الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد وجهت بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى.

يشار إلى أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.