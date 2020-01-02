شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يناير.. أول عرض للصوت والضوء باللغة الصينية في فيلة وأبو سمبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية في منطقتى فيلة بأسوان وأبوسمبل لبدء العروض باللغة الصينية، لأول مرة في تاريخ الصوت والضوء، بمعبدي فيلة وأبوسمبل، وذلك اعتبارا من يوم السبت 4 يناير، حيث يقام بمعبدفيلة الساعة السادسة والنصف مساءا، ومعبدأبوسمبل يقام العرض باللغة الأكثر عددا وباقى اللغات باستخدام سماعات الترجمة الفورية الساعة السادسة والنصف مساءا.

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وقال محمد عبدالعزيز، رئيس الصوت والضوء، إن الشركة قد انتهت من الاعمال الفنية الخاصة بإدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتى فيلة وأبوسمبل كإحدى اللغات الأساسية التي يقدم بها العرض ليصبح عرض الصوت والضوء مقدم بـشكل حى بتسعة لغات (العربية –الانجليزية – الفرنسية – الألمانية – الإيطالية – الإسبانية – اليابانية).

وأضاف «عبدالعزيز» أنه قد تم إطلاق عروض الصوت والضوء باللغة الصينية في منطقتى الهرم والكرنك مع بداية العام الماضى، وقد استقبلت الرواد الصينيين والذين عبروا عن مدى إعجابهم وسعادتهم بوجودهم بين أحضان الحضارة الفرعونية وسماعهم لغتهم والتى سهلت عليهم الكثير في اكتشاف المزيد من أسرار هذه الحضارة.

يذكر أنه يقدم العرض الصينى الآن بمنطقة الهرم يوم الأحد الساعة الثامنة مساءا، وفى منطقة الكرنك يوم الجمعة الساعة التاسعة مساءا.