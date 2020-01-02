شكرا لقرائتكم خبر عن «الإدارية العليا» تنظر الطعن على حكم بـ«حظر هدم الكنائس» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، الطعن المقام من أحد الأشخاص الذي اشترى كنيسة قديمة لطائفة الروم الأرثوذوكس، على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر هدم الكنيسة أو بيعها أو المساس بها.

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كانت محكمة القضاء الإداري، بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما بحظر هدم الكنائس أو بيعها، واستندت المحكمة إلى رأى المفتي وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثاني مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريكية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها محل الطعن على أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة وأن بيع بطريركية الروم الأرثوذكس الكنيسة للغير بقصد هدمها مخالفًا للنظام العام ولحكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوى بين المسجد والكنيسة في كونهما دار للعبادة، وأنه يحظر هدم الكنيسة حتى لو بيعت بعقد مسجل.

ولم تعتد محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست من المظاهر الكنيسة ومهجور، واعتدت بتقرير الخبير في 27 يناير 2009، الذي أثبت أنها كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن معه المحكمة لتقرير الخبير باعتباره لاحقًا على معاينة النيابة العامة.