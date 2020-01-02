شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: دور الإعلام هو توعية المواطنين بخطورة التحديات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مصر تتحمل ما يحدث من تبعات في المنطقة العربية، خاصة في دول الجوار في ليبيا والسودان والعراق وسوريا، وهو ما يضع على الإعلام دورا كبيرا وحيويا في توعية المواطنين بخطورة التحديات، وهو ما يتطلب العمل على إعادة حلم الوطن العربي الموحد لمواجهة ازمات الوطن العربي الذي تعددت قضاياه ووقف الإنتكاسات التي شهدتها بعض الثورات العربية وخاصة في العراق وليبيا ولبنان.

أضاف «سلامة»، في كلمته خلال المنتدي الإعلامي الأول لجمعية الإعلاميين بالقليوبية، أن الإعلام الوطني له دور هام وحيوي في نقل الصورة الصحيحة للرأي العام حول التحديات التي تواجه الدولة وما تقوم به الدولة من إجراءات حيالها بموضوعية وحيادية، ومصر تواجه اجندات خارجية تسعي لتدمير التنمية والإستقرار الذي وصل لها الشعب المصري وهي مهمة كبيرة تقع على عاتق النخبة ومنها الغعلاميين والصحفيين الذين يجب عليهم التسلح بأدوات التأثير في المجتمع والنضح للوصول بالبلاد لبر الأمان.

تابع: «لن ينجو المجتمع ولا الوطن إلا بتغليب الصالح العام وللإخلاص للمجتمع المحيط لمواجهة كل التحديات التي تواجه التنمية والإستقرار فالإعلام له دور كبير في حماية مقدرات الوطن ومشروعاته القومية والترويج للإيجابيات والمساهمة في حل المشكلات ومواجهة السلبيات».