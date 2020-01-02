شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 7 من مديري الحملات الميكانيكية بالمراكز للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الخميس، 7 من مديري الحملات الميكانيكية بمراكز المحافظ للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب ارتفاع نسبة المعدات المعطلة والمهدرة بتلك المراكز وعدم إجراء الصيانة الدورية لها مما يعد إهدارًا للمال العام.

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جاء ذلك بعد اطلاع المحافظ، الخميس، لتقرير المقدم من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والخاص بالمرور على مراكز بلقاس وشربين ونبروه وميت غمر وجمصة وحى شرق وغرب، وتبين من التقرير وجود معدات وسيارات ولوادر وجرارات وسيارات قمامة معطلة بتلك المراكز ومتراكمة داخل الحملة الميكانيكية وتقاعس المسؤولين عن اجراء الصيانة الدورية واصلاح الأعطال بها مما أدى إلى عدم استفادة الوحدات المحلية منها وتركها معطلة لسنوات.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بسرعة توفير مكان مناسب لجراج الحملة وتكليف رئيس مركز ومدينة أجا ببناء سور للحملة الميكانيكية للحفاظ على المعدات ووجه لرئيس مدينة جمصة بتكليف مسؤول لكل مخزن.

ووجه المحافظ بعرض نتائج التحقيق بالشؤون القانونية خلال 48 ساعة وأن تقوم لجنة المتابعة بالمرور على المراكز المشار إليها مرة أخرى خلال أسبوع للتأكد من اصلاح الوضع الذي وصفه بـ«المتردي».