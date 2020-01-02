شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة انتخابات البيطريين»: تلقينا 38 طلبًا عبر البريد.. بينهم 2 على «النقيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وعضو لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة تلقت 38 طلبًا للترشح، على كل المقاعد الشاغرة، في أول أيام استقبال طلبات الترشح بالانتخابات والتي تم إرسالها بالبريد، خلال الفترة القانونية لفتح باب الترشح.

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وأضاف «قاسم» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه «تلقينا أوراق 5 مرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن، و2 لعضوية مجلس النقابة العامة تحت السن، وعلى مقعد رئيس نقابة فرعية بالمحافظات 3 مرشحين، ولعضوية مجالس النقابات الفرعية فوق السن 7 مرشحين، ولعضوية مجالس النقابات الفرعية تحت السن 17 مرشحًا»، مشيرًا إلى أن اللجنة مستمرة في أداء عملها لتلقى طلبات الترشح المُرسلة من خلال البريد، حتى الأحد المقبل، حيث سيتم إعداد التقرير النهائي بأسماء المرشحين على كافة المقاعد، ومن ثم يتم عقد جلسة طارئة لمجلس النقابة العامة الاثنين المقبل، لعرض ما تم من أسماء واردة ومترشحة ليتم البت بها، ثم يتم الإعلان عن باقي الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأكد الدكتور الحسيني عوض، عضو لجنة تلقي الطلبات، أن اللجنة تلقت طلبين للترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ليرتفع عدد المرشحين على المقعد إلى 15 مرشحا، هم الدكتور خالد العامري، والدكتور هاني مرعي، والدكتور عبدالعزيز الجوهري، أمين الصندوق، والدكتور حسن حلمي، والدكتور سامي طه، النقيب السابق، والدكتور عصام عبدالشكور، والدكتور أحمد عبدالكريم، والدكتورة حميدة الشيخ، والدكتورة شيرين على ذكي، عضو مجلس النقابة، والدكتور محمد عفيفي خير، والدكتور خالد سليم، نقيب القاهرة الفرعي، وعلاء عبدالرؤوف، وبهاء الغرباوي، والدكتور عصمت عبدالمجيد، والدكتور ثروت زكي.

وأعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، غلق باب الترشح على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك بعد 10 أيام من بدء استقبال اللجنة لطلبات الأطباء الراغبين في الترشح.