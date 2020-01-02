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سفير البرازيل يزور متحف الإسكندرية القومي

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار سفير دولة البرازيل في القاهرة، أنطونيو باتريوتا، برفقة أسرته، الخميس، متحف الإسكندرية القومي.

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وقالت ابتسام خليل، مدير عام متحف الإسكندرية القومي، إن الزيارة استمرت قرابة الساعة قام خلالها السفير بزيارة جميع أجنحة وأقسام المتحف القومى مثل اليوناني والمصري والإسلامي، مبديا إعجابه الشديد بالتطوير الموجود في صالات العرض وأنظمة الإنذار والتأمين والإضاءة والطبيعة المخصصة للقطع المعروضة.

وأوضحت «خليل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المتحف استقبل عدة زيارات مفاجئة خلال الأيام الماضية وذلك بهدف التعرف على تاريخ مصر من خلال تفقد الأجنحة الموجودة، لافتة إلى أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بالمعروضات داخل المتحف خاصة أجنحة الحضارة المصرية القديمة والفرعونية والآثار الغارقة وكذا العصر الإسلامي.

وعلى صعيد متصل، أنهى المتحف القومى استعداداته لافتتاح معرض «الأديان السماوية على أرض الإسكندرية» والمقرر يناير الجارى حيث يضم المعرض مجموعة مميزة ومنتقاة من القطع الأثرية التي تحكي قصص عن الطقوس والتراث الديني اليهودي والمسيحي والاسلامي.

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