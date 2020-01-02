شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 549 من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، والفيوم، وسوهاج، وأسيوط، وأسوان، وشمال سيناء، وقطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس)، نظراً لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهر ديسمبر 2019.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.