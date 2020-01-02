شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تحرير 1562 مخالفة تموينية خلال شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن حصيلة الحملات التموينية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود أسفرت عن تحرير 1562 مخالفة خلال شهر ديسمبر، وذلك بغرض إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومتابعة جودة المعروضات وتوافرها بصفة مستمرة والإلتزام بالأسعار المتعارف عليها وعدم المغالاة على المواطنين.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 404 مخالفات بمركز المحلة الكبرى تمثلت في (96 مخالفة بالمخابز – 301 مخالفة بالأسواق – 7 مخالفات بمحطات الوقود).

كما أسفرت عن تحرير 331 مخالفة بمركز طنطا تمثلت في (105 مخالفات بالمخابز – 217 مخالفة بالأسواق – 9 مخالفات بمحطات الوقود).

أما في مركز كفر الزيات فأسفرت الحملات عن تحرير 105 مخالفات تمثلت في ( 44 مخالفة بالمخابز – 59 مخالفة بالأسواق – 2 مخالفة بمحطات الوقود).

بينما تم تحرير 69 مخالفة بمركز سمنود تمثلت في (45 مخالفة بالمخابز – 20 مخالفة بالأسواق – 4 مخالفات بمحطات الوقود)، وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير 93 مخالفة بمركز زفتي تمثلت في (56 مخالفة بالمخابز – 32 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود).

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كما تم تحرير 61 مخالفة بمركز السنطة تمثلت في (33 مخالفة بالمخابز – 24 مخالفة بالأسواق - 4 مخالفات بمحطات الوقود).

وفى مركز بسيون تم تحرير 111 مخالفة تمثلت في (50 مخالفة بالمخابز - 60 مخالفة بالأسواق – مخالفة بمحطات الوقود).

أما في مركز قطور تم تحرير 130 مخالفة تمثلت في (70 مخالفة بالمخابز – 52 مخالفة بالأسواق – 8 مخالفات بمحطات الوقود).

بينما أسفرت حملات مديرية التموين المركزية عن تحرير (41 مخالفة بالمخابز - 200 مخالفة بالأسواق – 17 مخالفة بمحطات الوقود).

كما نتج عن هذه الحملات ضبط (336 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام – 53 شيكارة دقيق مدعم – 1600 لتر سولار – 340 لتر بنزين – 1550علبة سجاير مجهولة المصدر – 28 عبوة مبيد حشرى منتهية الصلاحية – 7 كجم زبيب غير صالح للاستخدام – 100 صندوق رنجة منتهية الصلاحية).

وفى السياق ذاته، أكد محافظ الغربية استمرارية شن هذه الحملات بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع الغذائية مع مراعاة تكثيفها خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد للتأكيد على سلامة المنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.