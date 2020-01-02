شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين فى الحجز الإدارى والموارد البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، خطته التدريبية للعام المالى الحالى حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل حقيبتين جديديتين للمرة الأولى فى الخطط التدريبية للعاملين بالمحليات وهما : الكفاءة والفاعلية فى تطبيق الحجز الادارى لتعظيم إيرادات الدولة للعاملين والمديرين فى إدارات الإيرادات ولجان الحجز الإدارى والتحصيل ودورة ترتيب الوظائف والموازنة للعاملين والمديرين بإدارات الموارد البشرية.

ذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن المركز يواصل دوراته التدريبية فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والادارية للعاملين بالمحليات.

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كما ينظم المركز دورة جديدة للغة الانجليزية فيما يتواصل للاسبوع الثالث على التوالى البرنامج التدريبى الذى تنظمه الوزارة لتأهيل المرشحين لتولى مناصب قيادية فى منظومة الادارة المحلية والذين تقدموا للاعلان رقم 2 لسنة 2019 وتم تصفيتهم الى 75 مرشحاً،حيث يتم التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة والقوانين المتعلقة بالمحليات لمدة 6 أسابيع منها 3 أسابيع تدريب نظرى بمركز سقارة لاكساب المرشحين المهارات الفنية والادارية والمالية اللازمة لعمل القيادات المحلية، ويبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية الاسبوع القادم 210 متدرباً .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات دورة ( آليات الاسراع بالتنمية ) لرفع مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس والأحياء و فى مجال التنمية الاقتصادية فى المحليات واستفادة منها 54 متدرباً من جميع المحافظات.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن الوزارة تقوم حالياً باستكمال اجراءات تحويل مركز سقارة للتدريب إلى أكاديمية متخصصة للعاملين بالمحليات وقيادات الادارة المحلية فى جميع المحافظات موضحاً أن المركز يهدف إلى توفير إطار مؤسسى يجمع بين الدراسة الاكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقة لرفع مهارات القيادات والعاملين بالوزارة و بالوحدات المحلية بالمحافظات.