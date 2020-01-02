شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإخوان فى عيون الشباب: "كدابين ومحدش بيصدقكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قنوات الإخوان بث سمومها وأكاذيبها ضد الدولة والشعب المصرى بشكل يومى على أمل أن يصدقها، وفى جولة لكاميرا ”الخليج 365” بالشارع المصرى لاستطلاع رأى الشاب فى قنوات الإخوان وكيف يرون مدى مصدقيها؟. قال أحد المواطنين: دى قنوات بحس اللى فيها بيمثلوا وبيقدموا أى كلام ومصدقين نفسهم وهم عارفين إن الشباب لا يتبعونها، فى نفس السياق، أكد أحد الشباب، أن هذه القنوات كاذبة تتعمد تشوية الدولة وترويج الإشاعات والأكاذيب".

"محدش بيصدق أخبارهم"، هكذا وصف أحد الشباب المحتوى الذى تقدمه قنوات الإخوان، موضحا أن ما تنقله قنوات الإخوان التى تبث من قطر وتركيا مجرد إشاعات هدفها زعزعة استقرار الدولة.