شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الأعمال الجارية بسوق التونسى بمنطقة عزبة النصر، بحى البساتين، يرافقها اللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين، لمتابعة مشروع تطوير التونسى، الذى سيتم نقل 5 أسواق عشوائية إليه الموجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسى ومقابر الإمام الشافعى، التى يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وتابعت نائب المحافظ الأعمال الجارية من منطقة انتظار السيارات بجوار سوق التونسى ونقطة المناولة التى سيتم نقلها كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وإنشاء سوق للخردة مكانها، حيث يتم إنشاء سوق التونسى على مساحة أكثر من 50 ألف متر مربع تقريباً وروعى عند اختيار الموقع الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصاً على البعد الاجتماعى لقاطنيه حيث لا تبعد إلا حوالى 1 كم عن الموقع القديم، كما أنها تتصل بطريق الأوتوستراد، مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكل مناطق القاهرة، وسيخصص الموقع لنقل 4 أسواق هى سوق الأثاث المستعمل وسوق أسفل كوبرى التونسى وسوق التونسى وسوق الموبيليا.

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ويتم إنشاء 5 مبانى كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وأما المرحلة الثانية فتقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى للاستفادة من هذه المساحة فى توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوى مبنى أرضى ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

ويأتى انشاء سوق التونسى ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير الأسواء العشوائية والتى تتعرض للحرائق بشكل دورى وتتسبب لخسائر كبيرة للتجار وللدولة كما تعرض حياة المواطنين للخطر.