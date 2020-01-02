شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم طلاب أولى ثانوى التابلت وإعطائهم كلمة السر للجهاز اللوحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت إدارة مدرسة سارة تقى الله الرسمية للغات طالبات الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، وسلم مجدى الجيار مدير إدارة الوايلى التعليمية بمحافظة القاهرة وعلاء حسين مدير عام إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وأيمن عيد مسئول التطوير التكنولوجى بالإدارة وحسن إبراهيم مدير المدرسة الطالبات الأجهزة وتعريفهم بكيفية تشغيل الجهاز.

وأكد علاء حسين، إن الفصول فى المدارس الثانوى مجهزة بشبكة الانترنت والشبكة تعمل بكفاءة وتم التنبيه على الطالبات بالدخول على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، موضحا أهمية التعامل والتواصل على بنك المعرفة لكى يستفيد الطالب بما يحتويه البنك من معلومات ومواد علمية تفيد الطالب، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسليم التابلت لجميع المدارس الثانوى الحكومية والخاصة بالمحافظة وجار الانتهاء من "الأكتفه" وتسليم الطلبة الذين قاموا بسداد مبلغ التأمين بمكاتب البريد وسيتم الانتهاء قبل بدء الامتحانات الصف الثانى الثانوى حتى يتم التفرغ للامتحانات الإلكترونية للصف الثاني الثانوى.

وقال مجدى الجيار، إن المدارس تسلمت التابلت ويتم متابعة تسليمها للطلاب بعد سداد مبلغ التأمين، موضحا أن كل طالب الصف الثانى الثانوى يسدد مبلغ 100 كتأمين ولكل طالب ملف فى المدرسة التابع لها يحتوى على إيصال بقيمة التأمين واستمارة موقعة من ولى الأمر موضحا بها الرقم السرى للتابلت وكود الطالب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية.

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