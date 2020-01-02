شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تحدد القيم السعرية للتصالح فى 7 مناطق بشمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى شمال الجيزة وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح، وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لــ (7) مناطق بنطاق الحى شملت المنطقة الاولى ( كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارع عبد الحميد شندى وشارع وزارة الرى و طريق النصر وشارع الجيش و ترعة السواحل و شارع البوهى و ممدوح سالم و نادى إمبابة الرياضى و محمد نجيب ( ش ترعة السواحل سابقاً) و شارع الجسرين وشارع الحرية وشارع تاج الدول وشارع على جمال (المدارس) ومجاهد ندا والمحطة وتاج الدول وعبد الحميد شندى حتى التقائه بشارع كورنيش النيل.

المنطقة الثانية ( شارع سور المطار بداية من التقائه مع شارع المطار و شارع أحمد عرابى وترعة بشتيل وامتداد الكيلانى وشارع مسجد التوبة وشارع المطار وشارع امتداد أرض اللواء وحارة ابو العلا النجار وسور السكة الحديد و مطلع الطريق الدائرى وشارع المطار حتى التقائه بشارع سور المطار.

المنطقة الثالثة شارع مراد بداية من التقائه مع شارع السودان وشارع عسران و شارع فضل الله عثمان و شارع الجسرين و شارع محمد نجيب(ترعة السواحل سابقا) و سور السكة الحديد و شارع السودان حتى التقائه مع شارع مراد.

المنطقة الرابعة شارع نادى إمبابة الرياضى بداية من التقائه مع شارع المطار وشارع ممدوح سالم و شارع البوهى و شارع القومية العربية والعروبة وشارع الرحمة(بنى محمد سابقاً) و ترعة بشتيل و احمد عرابى و سور المطار وشارع المطار حتى التقائه مع شارع نادى إمبابة الرياضى.

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المنطقة الخامسة (سور السكة الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابى حتى امتداد شارع محمد نجيب( ترعة السواحل سابقاً) وشارع المطار ومطلع كوبرى احمد عرابى حتى التقائه مع سور السكة الحديد المنطقة السادسة (حارة أبو العلا النجار بداية من سور أرض السكة الحديد وامتداد أرض اللواء وشارع المطار ومسجد التوبة وشارع امتداد الكيلانى وامتداد ترعة بشتيل والطريق الدائرى وشارع ترعة الصفطاوى وسور السكة الحديد مروراً بترعة الزمر حتى التقائه مع حارة ابو العلا النجار.

المنطقة السابعة ( كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات و شارع عبد الحميد شندى و شارع تاج الدول وشارع المحطة وشارع مجاهد ندا وعلى جمال(المدارس) وشوارع تاج الدول والحرية وفضل الله عثمان و عسران وشارع مراد حتى التقائه مع ميدان الكيت كات.

حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيه كحد ادنى و200جنيه كحد أقصى و80 جنيه للأغراض الادارية كحد ادنى و240 جنيه كحد أقصى و130 جنيه للمتر التجارى كحد ادنى و 400 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م .

كما اصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل وتحدد 600 جنيه للتجارى و320 جنيه للإدارى والسكنى 280 جنيه وشارع السودان التجارى 1600 جنيه والإدارى 320 جنيه والسكنى 280 جنيه وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه والإدارى 240 جنيه والسكنى 200 جنيه وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجارى 800 جنيه والإدارى 240 جنيه والسكنى 200 جنيه.