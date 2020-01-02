شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تفتح باب الحجز لعمرة رجب وشعبان بنسبة خصم 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة)،عن قيام الصندوق بتنظيم رحلات عمرة خلال شهرى رجب وشعبان المقبلين للمعلمين بنسبة خصم 25%، موضحا أن رحلات العمرة تنقسم لثلاثة مستويات شاملة الطيران والإقامة، موضحاً أن تكلفة المستوى الأول طيران للعضو غرفة ثنائية تبلغ 19 آلف و100 جنيهاً مصرياً، والغرفة الثلاثية 17 آلف و650 جنيهاً مصرياً، والغرفة الرباعية 17 آلف و65 جنيهاً مصرياً، وللمرافق غرفة ثنائية 25 آلف و 100 جنيهاً مصرياً، والغرفة ثلاثية 23 آلف و 525 جنيهاً مصرياً، والغرفة رباعية 22 آلف و 750 جنيهاً مصرياً، على أن تكون الإقامة بفنادق خمس نجوم شاملة وجبة الإفطار.

أما المستوى الثانى طيران فقيمته للعضو بالنسبة للغرفة الثنائية 15 آلف و500 جنيهاً مصرياً ، والغرفة الثلاثية 14 آلف و420 جنيهاً مصرياً، والغرفة الرباعية 13 آلف و875 جنيهاً مصرياً، وللمرافق الغرفة الثنائية 20 آلف و 650 جنيهاً مصرياً، و الغرفة الثلاثية 19 آلف و225 جنيهاً مصرياً، و الغرفة الرباعية 18 آلف و500 جنيهاً، على أن تكون الإقامة بفنادق أربع نجوم.

بينما المستوى الثالث طيران قيمته للعضو غرفة ثنائية 14 آلف جنيهاً مصرياً ، والغرفة الثلاثية 13 آلف و 410 جنيهاً مصرياً ، والغرفة الرباعية 13آلف و 125 جنيهاً مصرياً ، وللمرافق الغرفة الثنائية 18 آلف و 650 جنيهاً مصرياً ، و الغرفة الثلاثية 17 آلف و 875 جنيهاً مصرياً ، والغرفة الرباعية 17 ألف و 500 جنيهاً مصرياً على أن تكون الإقامة بفنادق ثلاث نجوم ، مؤكداً أن جميع المستويات شاملة الإقامة بمكة 5 ليال، وبالمدينة المنورة 4 ليال.

وأكد أن تلك الأسعار تشمل الانتقالات الداخلية بسيارات مكيفة فاخرة وحديثة، وتنظيم المزارات بمكة المكرمة والمدينة ، وتيسير نقل الأمتعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ومنها إلى جدة عند العودة، مشيرا إلى أنه سيتم تلقي الطلبات فى موعد غايته 31 يناير الجاري بمقر النقابة العامة بالجزيرة عن طريق النقابات الفرعية ،مشيراً إلى أن عدد التأشيرات محدود والاولوية باسبقية الحجز.