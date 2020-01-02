شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صرف مليار جنيه لنشاط التكافل الاجتماعى من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الدكتورة نفين قباج ، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر، تقريرا حول إنجازات البنك خلال عام 2019 ، وأوضح التقرير أن أرباح البنك تجاوزت المليار جنيه للمرة الأولى منذ إنشائه، لتصل إلى نحو مليار و80 مليون جنيه، كما أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك نمواً ملحوظاً فى جميع القطاعات خلال العام المالى 2018-2019.

وأوضحت الوزيرة أن إجمالي ميزانية البنك بلغت 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و98 ألف عميل وفي سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه و منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيد وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيد كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

‎وفيما يتعلق بمجال النشاط المصرفي للبنك، اشار التقرير أن إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيد كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172 مستفيد وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه.

‎واستعرض التقرير دور البنك الرائد في مجال التكافل الاجتماعي أسس البنك صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء " بهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة وقد بدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، كما يساهم بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه وتم التعاقد مع بنوك مصر والأهلي وقناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق .​

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ووجهت نفين القباج وزيرالتضامن الاجتماعي الشكر لمجلس ادارة البنك علي مجهوده خلال الفتره الماضية وتمنت مزيد من النجاح للمجلس خلال العام الجديد مع التركيز علي الجانب التنموى والتكافلى للبنك والتوسع في توفير المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر للنساء من خلال مشروع مستوره وغيرها من برامج تمكين المرأه وكذلك التوسع في مبادرة بداية جديدة لتمويل مشروعات المتعافين من الإدمان.

وأكدت القباج علي التوسع في تطوير فروع البنك والتوسع في استخدام التكنولوجيا وتدريب العاملين وتحسين مستوى الخدمة المقدمه للجمهور وخصوصا في مجال اصحاب المعاشات ومستحقي النفقه وكذلك تحسين اوضاع كافة العاملين في البنك.

‎وصرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه تم العمل خلال هذا العام علي إعادة هيكلة وتطوير فروع البنك لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فقد تم تطوير70 فرع وجاري تطوير باقي الفروع تباعًا ليشمل كافة الفروع والبالغ عددها 94 فرع وفي إطار إستراتيجية البنك الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة تم إطلاق الموقع الالكتروني للبنك كاحدى قنوات التواصل المهمة بين البنك والعملاء ويحمل العنوان الإلكتروني للموقع الجديد للبنك اسم: Nasser Social Bank كما تم خلال هذا العام تدشين مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع 6 اكتوبر كخطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة.

وأضاف فاروق أن هذا العام شهد توقيع الكثير من الاتفاقيات لدعم سبل التعاون بين البنك والمؤسسات الاخري حيث تم توقيع عقد تعاون بين البنك و شركة مصر لتأمينات الحياة بشأن تسويق منتجات شركات التأمين للعملاء من خلال الفروع المحددة للبنك كما تم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل المالي والإخطار الإلكتروني بين البنك و الهيئة القومية للبريد، بهدف الاستفادة من انتشار مكاتب البريد التي تغطي كافة انحاء الجمهورية في تحصيل المبالغ الخاصة بالبنك من مديني النفقة وأصحاب التبرعات المنتشرين بكافة انحاء الجمهورية كما وقع البنك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بهدف دعم مشروعات المرأة وإقامة ورش تدريب مجانية عن طريق لجنة المرأة بالغرفة التجارية للمتقدمات للحصول على قرض مستورة كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة اورانج للاتصالات لتعزيز التعاون بين الطرفين لإتاحة فرص عمل للشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة من خلال زيادة منافذ الخدمات للجماهير ونشرها على أوسع نطاق حيث سيتم البدء فى 150 قرية كمرحلة أولى.