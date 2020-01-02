شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التركى يبدأ جلسة طارئة للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ البرلمان التركى، منذ قليل، جلسة طارئة للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا. وكانت الرئاسة التركية عرضت الاثنين على رئاسة البرلمان، مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع إردوغان. وجاء في مذكرة التفويض، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، حسب وكالة الأناضول التركية.

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