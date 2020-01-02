انتقاما منها.. ضبط ربة منزل أجبرت طالبة على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على ربة منزل وصديقها لقيامهما بإجبار طالبة على توقيع 6 إيصالات أمانة انتقاما منها بسبب خلافات مالية بينهما في الزيتون.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بتضررها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية)، لقيامها باستدراجها لأحد المقاهي كائن بدائرة القسم بدعوى إنهاء خلافات قائمة بينهما، وعقب وصولها فوجئت بأحد الأشخاص قام بتهديدها بسلاح ناري وإجبارها على توقيع عدد 6 إيصالات أمانة بقيمة مبلغ 150 ألف جنيه، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول بسبب خلافات مالية بينها وبين المشكو في حقها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها المشكو في حقها بالاشتراك مع صديقها (عامل سابق بذات المقهى، محل البلاغ ومقيم بدائرة القسم). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المشكو في حقها، وتم بإرشاده ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها بما جاء بأقوال المجنى عليها أيدتها، لوجود خلافات مالية بينهما وأرشدت عن (الهاتف المحمول المستولى عليه- 6 إيصالات أمانة مذيلين بتوقيع المجنى عليها- طبنجة صوت وعدد 4 طلقات صوت والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.