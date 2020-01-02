محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة في دمياط استهدفت الخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية. وأسفرت الجهود عن ضبط 13 متهما لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 13 متهما بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة النارية بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.