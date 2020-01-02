ضبط 13 متهما بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة النارية بدمياط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت أجهزة الأمن حملات مكبرة في دمياط استهدفت الخارجين عن القانون ومروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفرت الجهود عن ضبط 13 متهما لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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