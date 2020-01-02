لتميزهم في أداء أعمالهم.. وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمكافأة 549 من رجال الشرطة بمديريات أمن القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس؛ نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء أعمالهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء، خلال ديسمبر 2019.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.