بعد تعطل المصعد بها.. الحماية المدنية تنقذ سيدة بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ سيدة تعطل بها مصعد بأحد العقارات، في مصر الجديدة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا بتعطل مصعد كهربائي بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخلة مُحتجزين.

تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين أن المصعد توقف بأحد طوابق العقار وبداخله سيدة، حيث تمكنت الحماية المدنية من فتح باب المصعد باستخدام المعدات الهيدروليكية واستخراج المواطنة دون ثمة إصابات.

ولاقى ذلك استحسان المواطنة التي تقدمت بالشكر لوزارة الداخلية على سرعة التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذها.