محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدة الإنقاذ بالحماية المدنية بالإسكندرية من مساعدة أحد المواطنين ونقله إلى أحد المستشفيات.
تلقت غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بلاغًا بوجود أحد المواطنين في حالة إعياء شديد، وتعذر قيام أهليته بنقله للمستشفى للعلاج نظرًا لحالته الصحية.
على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالإسكندرية، والتوجه لمحل إقامة المواطن بدائرة قسم شرطة محرم بك، حيث تم تقديم كافة سُبل المساعدة له وإنزاله ونقله عن طريق إحدى سيارات الإسعاف إلى أحد المستشفيات لتقلي العلاج.
ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وأهلية المواطن المذكور، الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تنقل مواطنًا إلى مستشفى بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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