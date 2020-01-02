القبض على هارب من الإعدام بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على أحد العناصر شديدة الخطورة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمكان اختفاء “ميكانيكي" مسجل خطر، سبق اتهامه في 33 قضية " قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، هروب من مراقبة، مخدرات، سرقات متنوعة، شروع في قتل، ضرب، سرقة متجر، أموال عامة، سرقة مسكن"، ومطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة في قضايا الجنايات ومتعددي الأحكام القضائية.