محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سجلت محافظة الجيزة جريمتي قتل مع بداية عام 2020، الأولى في منطقة إمبابة، والثانية بحي بولاق الدكرور.
لم يرض عامل بمعاكسة خفير خصوصي لزوجة صديقه أثناء سيرها بالشارع، راح يعاتبه مطالبا إياه بعدم تكرار فعلته، لكن الأمر تحول لمشادة كلامية أشهر على إثرها الخفير سلاحا أبيض كان بحوزته لينهال بالضرب على العامل فأرداه قتيلا، وأمكن ضبطه.
شمال المحافظة وتحديدا منطقة إمبابة، سجل دفتر محاضر القسم ملابسات جريمة قتل أسرية بسبب خلافات المصاهرة.
وكشفت التحريات الأولية أن الضحية تعدى على شقيقة زوجته بالضرب، مما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقاما لزوجته، وأمكن ضبطه.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتقام كلمة السر.. الجيزة تستقبل العام الجديد بجريمتي قتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.