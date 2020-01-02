الانتقام كلمة السر.. الجيزة تستقبل العام الجديد بجريمتي قتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت محافظة الجيزة جريمتي قتل مع بداية عام 2020، الأولى في منطقة إمبابة، والثانية بحي بولاق الدكرور.

لم يرض عامل بمعاكسة خفير خصوصي لزوجة صديقه أثناء سيرها بالشارع، راح يعاتبه مطالبا إياه بعدم تكرار فعلته، لكن الأمر تحول لمشادة كلامية أشهر على إثرها الخفير سلاحا أبيض كان بحوزته لينهال بالضرب على العامل فأرداه قتيلا، وأمكن ضبطه.

شمال المحافظة وتحديدا منطقة إمبابة، سجل دفتر محاضر القسم ملابسات جريمة قتل أسرية بسبب خلافات المصاهرة.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية تعدى على شقيقة زوجته بالضرب، مما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقاما لزوجته، وأمكن ضبطه.