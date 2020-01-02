وزيرة الهجرة: القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم لذلك، وآخرها موافقة الحكومة على مشروع إنشاء "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، ورفعه لرئيس الجمهورية.

وأعلنت مكرم - في بيان اليوم الخميس- عقد مائدة مستديرة خلال يناير الحالي، بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وكذلك منظمات المجتمع المدني، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وبحث تدريب وتأهيل الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي باتت تعرف باسم "مراكب النجاة"، وبالتعاون بين وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي.

وأشارت الوزيرة نبيلة مكرم إلى مشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بحث آليات التعاون في مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن دور وزارة التضامن في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

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وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن المائدة المستديرة تهدف إلى النقاش بين المسئولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني؛ للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توفير التدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.

وفي سياق متصل، رحبت الدكتورة نيفين القباج بمشاركتها في المبادرة الرئاسية؛ لما لها من أهمية في صون كرامة الشباب المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياته.

وأشارت القباج إلى أن تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة هو سبيل لإنجاح المبادرة للوصول إلى أكبر عدد من المستهدفين في إطار استراتيجية الدولة للتنمية ٢٠٣٠.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت مؤخرا مبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تحمل اسم "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة بإطلاق هذه المبادرة؛ خلال توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة.