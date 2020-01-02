وزيرة البيئة: بدء أنشطة الحملة الوطنية "اتحضر للأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة "اتحضر للأخضر" ستبدأ أنشطتها اليوم الخميس بتشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية.

وأكدت الوزيرة خلال رئاستها اجتماع للجنة المعنية بالمشروع، أهمية مشروع "بناء القدرات الوطنية لتعزير المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة cb3" في رفع الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع بالموضوعات البيئية الخاصة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، وهو ما يتسق مع الحملة الوطنية "اتحضر للأخضر" التي تعطى بعض المعلومات البيئية البسيطة الممزوجة بالأنشطة.

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وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى دعم مشاركة المجتمع والجهات لتحقيق الأولويات الوطنية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية البيئية وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر، وهي الاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان حماية الموارد الطبيعية ومجابهة أي تأثيرات أو تهديدات وخاصة في مجال التغير المناخي.

وأضافت الدكتورة ياسمين أن مشروع بناء القدرات يسعى كذلك إلى إيجاد آليات للتنسيق وإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية بهدف استدامتها للربط والتكامل مع كافة المشروعات، كما يهدف إلى دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات وهو ما يتم التنسيق بشأنه مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من المؤسسات الثقافية مثل مكتبة الإسكندرية.

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