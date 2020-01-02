وزيرة الصحة تدعو أهالي الأقصر للتسجيل بالتأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، الخميس، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقاً للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الوحدة تخدم حوالي 8600 مواطن.

وقال مجاهد في بيان اليوم، إن الوزيرة حرصت على الاستماع لمطالب الأهالي، خلال الجولة التفقدية.

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أكدت الوزيرة للمواطنين أنهم سيشهدون خدمة طبية لائقة بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعتهم لسرعة التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة بالمنظومة الجديدة حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

أهدى الأهالي للوزيرة درعاً تذكارياً تكريماً لمجهوداتها، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزيرة والمحافظ.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.​