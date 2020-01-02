طلب إحاطة بشأن عجر أطباء الأطفال في المستشفيات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان، بشأن نقص عدد أطباء الأطفال في المستشفيات الحكومية.

وأوضح "البلتاجي" في طلب الإحاطة، أن معظم المستشفيات الحكومية وبالأخص المستشفيات الحكومية المتواجدة بمحافظة أسوان التي تضم الكثير من المراكز والقرى، تعاني من عجز شديد في عدد النواب من أطباء الأطفال مما أدى إلى تقليص الكفاءة الاستيعابية له، مما تسبب في أزمة لكثير من المرضى وخاصة الأطفال.

وشدد على ضرورة وجود آليات من وزارة الصحة لمواجهة نقص أطباء قسم الأطفال في كليات الطب عموما وخاصة في كلية طب أسوان، مع دراسة توفير عدد مناسب من النواب الزائرين (أطباء الأطفال) والتسجيل لهم دراسات عليا بقسم الأطفال.​