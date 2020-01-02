الحكومة: الإعلان عن حوافز الانتقال للعاصمة الإدارية قريباً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الفترة المقبلة تشهد تكثيف الجهود في ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والإعلان عن إجراءات النقل والحوافز التي سيتم منحها للموظفين المنقولين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع في خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء.

Advertisements

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الملفات التي توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هو إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومبة، والذي تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية في تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.

من جانبه، أشاد المهندس هانى محمود بقرار فصل ملفَي الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات، ليتبع الأول بشكل كامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثاني وزارة الاتصالات، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت هدفاً تسعى إليه الحكومة منذ عام ٢٠١٣.

وأثنى أيضاً على التطور الجاري فيما يخص تشارك قواعد البيانات بين الوزارات، مؤكداً أن ذلك يسهم في تحقيق أقصى استفادة من تلك البيانات، وتفادى أية ظواهر سلبية تتعلق باختلاف بيانات المواطن لدى أكثر من جهة، بما كان يتيحه ذلك من ثغرات للتحايل والفساد.

​