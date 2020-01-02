أخبار مصر | وزير النقل يتفقد تنفيذ 3 محاور على النيل بأسوان وقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتفقد تنفيذ 3 محاور على النيل بأسوان وقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، جولة تفقدية اليوم الخميس، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي اسوان وقنا.

بدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان اسوان، حيث تابع الوزير اعمال تنفيذ الاساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه ويبلغ طوله4.5 كم وعرضه 30 متر بواقع 3حارات في كل اتجاه ويتكون من عدد ( 4 ) كبارى رئيسية (كوبرى علي النيل- كوبرى علي مفيض السد العالى- كوبرى الطريق الزراعى الغربى - كوبرى الزراعى الشرقي ( الكورنيش ) بالاضافة الى ألاعمال الصناعية برابخ ( مواسير – أنفاق ).

وأشار الوزير إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من علي جسم الخزان الى المحور الجديد للمحافظة علي الخزان وإطالة عمره، لافتا إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان برانيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى ( القاهــرة – أســـوان ) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــى الغربـــــى ( القاهـــــرة – أســــوان ) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان أبــــو سمبــل لافتا الى انه من المخطط ان يتم تنفيذ كافة الاعمال خلال عامين.

ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، والذي تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه والذي يشمل عدد 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبري الطريق الزراعي الشرقي ) و5 كباري و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف.

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وأكد الوزير على ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدار الساعة للإنتهاء منه، وفقا للموعد المحدد خاصة، مع اهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم امبو محافظة أسوان.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا والذي يبلغ تكلفته 1.5مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.20 متر رصيف للمشاه بعرض 2.30 م لكل إتجاه وجزيرة بعرض 2 م.

ويشتمل المحور على عدد 30 عمل صنـاعي 14 كوبري و16 نفق )ومنها عدد 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوي الشرقي - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة اسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوي الغربي ) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وسيساهم المحور في ربط الطريق الصحراوي الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق ( القاهرة - اسوان ) الصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا.

وعلى هامش جولته التفقدية قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تصريحات صحفية، إنه إعتبارًا من 30/6/2014 تم في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية تقليل المسافات البينية بين محاور النيل الي 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري علي النيل فقط.

وأشار إلى أنه تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محور جديد علي النيل بنسبة تصل الى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها ( 38 كوبري ) ليصل إجمالي الكباري علي النيل ( 59 كوبري ) وأنه تم الإنتهاء من تنفيذ وإفتتاح عدد (7) محور على النيل ( تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا ) وجارى تنفيذ عدد (8) محور ( حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج ).