أخبار مصر | الأزهر يستقبل وفدًا من الأئمة وباحثي الفتوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يستقبل وفدًا من الأئمة وباحثي الفتوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وفدًا من أكاديمية الأزهر، صباح اليوم، لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، الذين يحضرون دورة تدريبية حاليًا بمقر الأكاديمية، تحت عنوان: (ثورة المعلومات).

وتعرف الوفدُ خلال الزيارة، على جهود المركز في التصدي للفتاوى المتطرفة، فيما تعرف أيضا على جهود برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة لم الشمل في الحد من حالات الطلاق.

وضم الوفدُ خمسةً 25 متدربًا من مختلف المحافظات، رافقهم الشيخ محمد عادل لطفي، مشرفُ التدريب بالأكاديمية.

