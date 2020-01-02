أخبار مصر | التعليم تعلن إجراءات خوض طلاب الثانوية مرضى السرطان للامتحانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن إجراءات خوض طلاب الثانوية مرضى السرطان للامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، الإجراءات التي يجب اتباعها للطلاب المصابين بالأمراض السرطانية، في أثناء امتحانات الصف الثالث الثانوي.

وقالت الوزارة في، خطاب رسمي لها، إنه يسمح فقط للطلاب الذين يعانون من الأمراض السرطانية، والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بأداء الامتحان بلجنة خاصة، بمرافق داخل المستشفى الحكومي، التي يتلقى العلاج به، وذلك بعد اتباع عدة خطوات.

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات أولها، أن يتقدم ولي أمر الطالب، بتقرير طبي بحالة الطالب الصحية، وعدم قدرته على مغادرة المستشفى، إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وتابع أنه الخطوة الثانية، هي يتم تكليف لجنة المتابعة الرئيسية، بالتوجه إلى المستشفى التي يعالج به الطالب؛ للتأكد من وجوده به، وكذلك الحالة الصحية له، وأحقيته في عقد الامتحان داخل المستشفى.



وأورد أنه فيما يتعلق بالخطوة الثالثة، فيتم تشكيل لجنة سير امتحان، للتواجد بمقر المستشفى، أيام الامتحانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نحو أداء الامتحان بالمستشفى.