أخبار مصر | للباحثين عن شقق.. تعرف على مشروعي دار وسكن مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للباحثين عن شقق.. تعرف على مشروعي دار وسكن مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت وزارة الإسكان، عدة مشروعات للإسكان المتوسط، ومن أهمها "دار مصر" و"سكن مصر"، وذلك بهدف لإتاحة وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص في أفضل مواقع بالمدن الجديدة.

ويبلغ عدد إجمالي الوحدات السكانية عدد 400 ألف وحده سكنية، لكي يتم توفير المسكن الملائم للمواطنين لذوي الدخول المتوسطة، ويهدف إلى توفير وحدات كاملة التشطيب على ثلاث مراحل.

وقد شملت المرحلة الأولى والثانية مدن (مدينة 6 أكتوبر – مدينة السادات – مدينة الشروق – مدينة العاشر من رمضان – مدينة العبور – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة بدر – مدينة دمياط ) أما المرحلة الثانية فتتمثل في 12 مدينة منها 8 مدن من المرحلة الأولى و4 مدن جديدة في المرحلة الثانية وتتمثل في ( مدينة المنيا الجديدة – مدينة الشيخ زايد – مدينة برج العرب – مدينة 15 مايو ) وتشمل المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها (GANNA) حاليًا مدن ( مدينة 6 أكتوبر – مدينة القاهرة الجديدة – مدينة العبور- مدينة الشروق – مدينة دمياط الجديدة – مدينة الشيخ زايد – مدينة المنيا الجديدة – مدينة المنصورة الجديدة) وتتميز بنموذج معماري مميز، كما أنه ستحاط كل مرحلة على حدى بسور شجري لتوفير الخصوصية.

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وتتراوح مساحات الوحدات في المشروع من 100 متر مربع إلى 150 متر مربع، بالإضافة إلي تسليم كل الوحدات في المشروع كاملة التشطيب، وقد تم تنفيذ وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى في 8 مدن جديدة (القاهرة الجديدة – بدر – الشروق – العبور – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – دمياط الجديدة) وكذلك المرحلة الثانية وتتضمن (مدينة المنيا الجديدة_ مدينة الشيخ زايد-مدينة برج العرب-مدينة 15 مايو).

فيما أعلنت وزارة الإسكان عن بدأ تلقي طلبات الحجز لشقق مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، للدور الأراضي والأخير فقط في 8 مدن جديدة، يوم 12 يناير المقبل، ويبدأ حجز شقق دار مصر بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة) يوم الأحد المقبل، ويشمل الطرح 2714 وحدة بمساحات 100 متر و150 متر.

الجدير بذكر أن هذا الإعلان يعتبر طرح الأول منذ عام 2015، ويتم حجز الوحدات بمقدم 50 ألف جنيه لكل الوحدات، حيث يتم سحب كراسات الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان ثم إيداع مقدم الحجز، ليتم بعد ذلك التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة بموجب إيصال التقديم من خلال (https:www.hdb-reservation.com).