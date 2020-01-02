أخبار مصر | الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرصة الأخيرة.. آخر موعد للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم آخر موعد قبول لتقديم طلبات للإشراف على حج الجمعيات الأهلية، وذلك لاختيار مشرفي حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ 2020 للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية.

ورصد في بيان وزارة التضامن، أن الراغبين بالاشتراك في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم، بالإضافة الي أن التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وجاء في البيان أن تقديم طلبات الإشراف يدويًا للمديرية التابع لها المرشح وذلك وفقًا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية، بالإضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح.

