أخبار مصر | عاجل.. حقيقة إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نائب وزير التعليم: المسابقة ليست تعيين.. والأولولية للقدامى

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام والمعلمين، حرص الوزارة، على مصلحة المعلم، في المقام الأول.

ونفى "حجازي" في تصريح إلى "الخليج 365"، ما يتم تداوله حول إلغاء مسابقة الـ120 ألف معلم، قائًلا: "كل ما يتداول عنها غير صحيح، والوزارة تصدر بيانات رسمية حولها، وأرجو من المعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تدور حولها وعليهم تصديق بيانات الوزارة الرسمية فقط".

ووجه نائب الوزير، كلمة للمعلمين مفادها: "إحنا مكملين المشوار ولا عودة للوراء".

وقال إن المسابقة ليست "تعيين" وإنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، وأن الـ36 ألف معلم، الذين سبق لهم العمل بالوزارة، سيكون لهم أولوية في المسابقة الجديدة.