أخبار مصر | تفاصيل خطة تحويل منطقة الأهرامات إلى مزار عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل خطة تحويل منطقة الأهرامات إلى مزار عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تُعد منطقة أهرامات الجيزة، أحد أبرز المعالم الأثرية في العالم قاطبة، وهي أحد عجائب الدنيا السبع.
بداية كشف أشرف مجيي الدين، مدير عام منطقة الهرم، عن أنه خلال عام 2020، سيتم افتتاح مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، والذي سيكون بمثابة فتح جديد للسياحة المصرية، حيث تم تطوير المنطقة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية، سواء في المحافظة على الأثر، أو فنون الإدارة المناطق السياحية الأثرية.
الدخول والتأمين
يعد دخول أي منطقة أثرية، هو عنوان الزيارة، فإذا تمت عملية الدخول بسلاسة ويسر، كان ذلك علامة للزائر على جودة الخدمة المقدمة، وفي هذا الشأن قال "محيي"، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن الدخول الرئيسي لمنطقة الأهرامات، سيكون من طريق الفيوم الجديد، وليس من ناحية مينا هاوس الحالي، والذي تم إغلاقه وقصره على كبار الزوار، وستضم منطقة الدخول 12 شباكًا للتذاكر، وذلك للقضاء على تكدس الطوابير، وستخصص عدة شبابيك للمصريين، وأخرى للأفواج السياحية، وشباكين لذوي القدرات الخاصة، والمرضى وكبار السن.
وأضاف أنه تم الانتهاء من سور أمني يحيط بالمنطقة الأثرية لمنع التعديات على حرمها، بطول ١٨ كيلومترًا، مزود بـ١٩٤ كاميرا بنظام المراقبة الليلية، وكل مداخل المنطقة سيتم تجهيزها ببوابات إلكترونية كاشفة للمعادن للتأمين، إضافة إلى تخصيص ساحات خاصة لانتظار السيارات ووسائل النقل المختلفة، ومبانٍ خاصة بالإسعاف، والحماية المدنية، وشرطة السياحة والأثار، ومكاتب الأثريين، كما تم إنشاء دورات مياه إضافية وطرق مرصوفة.
مدخل ومهبط طائرات لكبار الزوار
الخيالة والجمالة
التنقل داخل المنطقة الأثرية
وأورد أنه فيما يتعلق بالمدخل، فجارٍ تنفيذ منطقتين تسمح بانتظار السيارات والأتوبيسات الخاصة بالأفراد والشركات والرحلات، حيث سينزل الزائر أو السائح أمام بوابات الدخول مباشرة، على أن تتوجه السيارات لهذه الساحة، والتي تسع أولاهما ٣٠٠ أتوبيس، والثانية ٦٠٠ سيارة خاصة، حيث ممنوع منعًا باتًا دخول الأتوبيسات أو السيارات الخاصة للمنطقة الأثرية.
التصوير
مسار الزيارة
واستكمل أنه في طريق العودة، يمر الزائر من منطقة التريض بالخيول والجمال، لمن يريد التمتع بها في نطاق محدود، ما يقضي على الظواهر السلبية كافة، التي تعلقت بسلوك البائعين وأصحاب الخيول من أهالي المنطقة سابقًا، ثم يمر الزائر على مجموعة من البازارات الصغيرة، سيبلغ عددها ١٦ بازارًا، ويقدم كل منها مجموعة من الهدايا والتذكارات المتعلقة بالآثار والسياحة في مصر، وأعدت الساحة المخصصة لهذه البازارات ليتم البيع والشراء بشكل هادئ وحضاري.
إدارة الخدمات
واختتم "محيي" بأن الخدمات السابقة سيتم إدارتها عبر شركة متخصصة في إدارة الخدمات السياحية، والتي ستقوم بتزويد المنطقة السياحية بكماليات إضافية، سواء مطاعم أو بازارات أو كافيهات وخدمات الإنترنت "واي فاي"، كما أنها مكلفة بتدريب وتنظيم الجمالة والخيالة بالمنطقة.