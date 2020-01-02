أخبار مصر | اليوم.. تشجير ميدان تريومف ضمن "اتحضر للأخضر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تشجير ميدان تريومف ضمن "اتحضر للأخضر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم،

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،اجتماعا مع اللجنة التيسيرية لمشروع "بناء القدرات الوطنية لتعزير المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة cb3".

ومن المقرر أن تقوم الحملة اليوم، بتشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، ضمن حملة "اتحضر للأخضر".



ويهدف المشروع، إلى دعم مشاركة المجتمع والجهات الوطنية لتحقيق الأولويات الوطنية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية البيئية، وأهمها اتفاقيات ريو الثلاثة، بشأن التنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر، وهي الاتفاقيات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان حماية الموارد الطبيعية ومجابهة أي تأثيرات أو تهديدات وخاصة في مجال التغير المناخي. وشددت الوزيرة، على أهمية هذا المشروع في رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة، بالموضوعات البيئية الخاصة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، ما يتسق مع الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة "اتحضر للأخضر" والتي تأتي ببعض المعلومات البيئية البسيطة الممزوجة بالأنشطة. Advertisements

ويسعى مشروع بناء القدرات، إلى إيجاد آليات للتنسيق وإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية، بهدف استدامتها للربط والتكامل مع المشروعات كافة، كما يهدف المشروع إلى دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات، ما يتم التنسيق فيه مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وعدد من المؤسسات الثقافية مثل مكتبة الإسكندرية. ويدعم المشروعات القدرات الوطنية لتنفيذ الأنشطة كافة؛ لتحقيق الاتفاقيات الدولية البيئية، والتي تهدف في مجملها لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تنظم الدورات التدريبية لدعم مشاركة الشباب في العمل البيئي.

وبدأ المشروع، إجراءات إنشاء نوادٍ للعلوم بالمحميات الطبيعية كتجربة أولى لنقل المعارف البيئية بوسائل متعددة وجاذبة لطلبة المدارس والجامعات.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلو كل من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وزارة الخارجية، الجامعة الألمانية.

