أخبار مصر | اليوم.. تشجير ميدان تريومف ضمن "اتحضر للأخضر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. تشجير ميدان تريومف ضمن "اتحضر للأخضر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تقوم الحملة اليوم، بتشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية، ضمن حملة "اتحضر للأخضر".
وشددت الوزيرة، على أهمية هذا المشروع في رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة، بالموضوعات البيئية الخاصة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، ما يتسق مع الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة "اتحضر للأخضر" والتي تأتي ببعض المعلومات البيئية البسيطة الممزوجة بالأنشطة.
ويدعم المشروعات القدرات الوطنية لتنفيذ الأنشطة كافة؛ لتحقيق الاتفاقيات الدولية البيئية، والتي تهدف في مجملها لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تنظم الدورات التدريبية لدعم مشاركة الشباب في العمل البيئي.
وبدأ المشروع، إجراءات إنشاء نوادٍ للعلوم بالمحميات الطبيعية كتجربة أولى لنقل المعارف البيئية بوسائل متعددة وجاذبة لطلبة المدارس والجامعات.
وحضر الاجتماع كل من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلو كل من: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وزارة الخارجية، الجامعة الألمانية.