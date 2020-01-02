أخبار مصر | الأعلى للأثار: حجز تذاكر المتاحف إلكترونيا

قرر المجلس الأعلى للأثار، البدء في تطبيق التحول الرقمي، بإدارات وزارة السياحة والأثار.

القرار يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، الأمر الذي يساعد على تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار على شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية والسياحة من خلال تلك التطبيقات.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في جلسته الأولى بعد دمج الوزارتين، الذي ترأسه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، في مقر الوزارة بالزمالك، حيث تم مناقشة العديد من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالشأن الأثري والسياحي، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وجاء القرار في إطار سعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها، من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والذي يُعد من أهم محفزات النهوض بالقطاع السياحي وخدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف والنمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.