مصر | "33 قضية وحكم بالإعدام".. سقوط أخطر عنصر إجرامي في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "33 قضية وحكم بالإعدام".. سقوط أخطر عنصر إجرامي في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية، وأخطر مدير أمن الجيزة.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتواجد (ميكانيكى، مسجل شقى خطر، سبق اتهامه في 33 قضية "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، هروب من مراقبة، مخدرات، سرقات متنوعة، شروع فى قتل، ضرب، سرقة متجر، أموال عامة، سرقة مسكن"، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالإعدام فى قضية "قتل عمد")، بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.