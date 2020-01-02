مصر | وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يكافئ 549 من رجال الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة (549) من رجال الشرطة بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفرالشيخ، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس).

وجاء ذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء وذلك خلال شهر ديسمبر 2019.

وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.