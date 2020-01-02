مصر | للخلاف على أولوية النزول.. طالب يطعن زميله ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للخلاف على أولوية النزول.. طالب يطعن زميله ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، من ضبط طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة ببنى سويف، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف من (مديرة مدرسة إعدادية كائنة بدائرة القسم) بمشاجرة داخل المدرسة بين طالبين ووجود مُصاب.

على الفور انتقلت وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين (طالبين الأول بالصف الأول الإعدادي بذات المدرسة ومصاب بجروح متفرقة بالجسم، والثانى بالصف الثانى الإعدادي بذات المدرسة ) وبسؤال الأول قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثانى تطورت لمشاجرة للخلاف على أولوية النزول من سلم المدرسة قام على أثرها الطرف الثاني بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته مُحدثًا إصابته، وفر هاربًا.

وبسؤال أحد المدرسين بذات المدرسة أيد ما سبق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الهارب وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بإلقائه السلاح الأبيض "كتر" بمنطقة مجاورة للمدرسة "غير مُحددة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.