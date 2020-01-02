مصر | السبت.. إغلاق محور جوزيف وتحويلات مرورية في النزهة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. إغلاق محور جوزيف وتحويلات مرورية في النزهة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مساء اليوم الخميس، تحويلات مرورية بمحور جوزيف تيتو في النزهة بسبب إجراء غلق كلى للطريق، لتركيب جسم معدني لكوبري مشاه، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات لحين انتهاء مدة الأعمال.

وستشرف إدارة مرور القاهرة، على تنفيذ مشروع رفع الجسم المعدنى لكوبري المشاة بمحور جوزيف تيتو أمام محطة الكاوتش فى الاتجاهين عن طريق الغلق الكلى للاتجاهين أثناء رفع وتركيب الجسم المعدني.

Advertisements

وستكون الأعمال لمدة ستة ساعات فقط تبدأ من الساعة 12.05 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 4-1-2020، على أن يتم إجراء تحويلات مرورية فى المدة الزمنية المحددة.

وسيجرى تحويل القادم من طريق مصر الإسماعيلية ثم كوبرى الحرفيين إلى الحارة اليمنى البطيء طريق الخدمة وحتى امتداد الطريق البطيء تجاه مناطق الكلية الحربية.

كما سيتم تحويل القادم من مناطق مساكن شيراتون وشارع عبدالحميد بدوى ومنزل كوبرى المطار تجاه محور جوزيف تيتو يسارًا للنزول للنفق أسفل كوبرى الجمسى تجاه مناطق نادى الشمس وشارع 6 أكتوبر، وعلى المتجهين لطريق مصر الإسماعيلية الدخول لشارع 6 أكتوبر ثم محور جسر السويس ثم طريق الإسماعيلية.